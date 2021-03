Proletarier des Tages: Goldman-Sachs-Banker

Überlastung bis zum Burnout. Die Coronakrise verschärft den Druck auf die Beschäftigten. »Mein Körper schmerzt ständig, und mental geht es mir wirklich düster.« Die Klage entstammt dem neuen Proletariat: Investmentbanker von Goldman Sachs haben in einer am Wochenende veröffentlichten Umfrage unter ihresgleichen die sklavenähnlichen Verhältnisse in US-Finanzunternehmen angeprangert.

Mehr gefällig? »Es gab Zeiten, in denen ich von morgens bis nach Mitternacht nicht gegessen, geduscht oder etwas anderes getan habe, als zu arbeiten.« Ein »Kollege« fasst zusammen: »Was für mich nicht in Ord...