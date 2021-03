Zwischen Gerüchten und Vermutungen

Der Ärger um die Verschiebung des Besuchs von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) hält an. Am Donnerstag meldete die meistverkaufte israelische Tageszeitung Jediot Acharonot, dass die Emirate die Vorbereitung eines geplanten Gipfeltreffens im April in Abu Dhabi eingestellt hätten. Teilnehmen sollten dem Blatt zufolge Politiker, Diplomaten und Funktionäre aus den USA, Israel, den Emiraten selbst, dem Sudan und vermutlich auch aus weiteren arabischen Staaten. Die USA sollten durch ihren Außenminister Antony Blinken vertreten werden, Israel durch seinen. Die VAE hätten durch die Absage des internationalen Treffens ihren Ärger darüber ausdrücken wollen, dass Netanjahu versucht habe, die Beziehungen zwischen den beiden Staaten im Wahlkampf auszunutzen. In Israel wird an diesem Dienstag zum vierten Mal in knapp zwei Jahren ein neues Parlament gewählt.

