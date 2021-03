Konjunkturoptimismus

Die Notenbanken zweier wichtiger G-20-Staaten haben in der vergangenen Woche die Leitzinsen erhöht, erklärtermaßen, um die heimische Inflationsrate zu drücken. In Brasilien wurde am Mittwoch der Leitzins, zu dem Banken Kredit bei der Notenbank erhalten, um 0,75 Punkte auf 2,75 Prozent angehoben. Die türkische Zentralbank folgte einen Tag später mit einer Erhöhung des Leitzinses um satte zwei Prozentpunkte auf 19 Prozent. Zum Umfeld gehört, dass ebenfalls am Mittwoch die US-Notenbank Fed verkündete, sie werde ihren Leitzins mindestens bis Ende 2023, also noch fast drei volle Jahre lang, auf dem jetzigen Niveau von praktisch null Prozent halten. Normalerweise folgen auch große Schwellenländer wie Brasilien und die Türkei in ihrer Zinspolitik der Fed, genauer: Sie werden von den Finanzmärkten dazu gezwungen, so zu handeln, damit sie einen Kapitalabfluss aus ihren Ländern abwehren und einen Kursverfall ihrer Währung vermeiden. Man hätte annehmen können, dass ...