Seit Anfang März verschärft die nordirische Polizei PSNI ihre Gangart gegen Linksrepublikaner. Im Fokus steht dabei wie im vergangenen Sommer die republikanische und sozialistische Partei Saoradh (»Befreiung«). Seit zwei Wochen kommt es fast täglich zu Verhaftungen und Hausdurchsuchungen. Am 4. März wurden im Norden Belfasts ein Mann und eine 35jährige Aktivistin von Saoradh verhaftet sowie ihre Häuser durchsucht. In den folgenden Wochen kam es zu weiteren Aktionen gegen etwa ein Dutzend Republikaner in Derry, Belfast und anderen Gegenden Nordirlands. Am Donnerstag wurde ein 52jähriger Mann in Derry verhaftet und zum Verhör auf die Polizeistation Musgrave in Belfast gebracht.

Die Repressionswelle steht laut PSNI im Zusammenhang mit der Operation »Arbacia«. Diese wird vom britischen Geheimdienst MI5 geleitet und richtet sich gegen die Aktivitäten der Guerillaorganisation »Neue IRA« – die größte und einflussreichste republikanische Gruppe, die den Friedenspr...