An der Charité

In diesen Tagen veröffentlicht der Berliner Verlag Neues Leben das erstmals 1997 erschienene Buch »Meine ersten drei Leben« von Ingeborg Rapoport in einer Neuausgabe, ergänzt um ein Vorwort ihres Enkels, des Wissenschaftlers Daniel Rapoport. Darin heißt es zu Beginn: »Das ist das Buch einer außergewöhnlichen Frau. Sie hat die Neugeborenenklinik von Amerika nach Deutschland gebracht. Zuvor hatte sie, als Jüdin verfolgt, aus Deutschland in die USA fliehen müssen. Dann floh sie, verfolgt als Kommunistin, aus den USA zurück nach Europa.« Ingeborg Rapoport war Ärztin und Professorin für Pädiatrie an der Kinderklinik der Berliner Charité und von 1969 bis 1973 Inhaberin des ersten europäischen Lehrstuhls für Neonatologie. Ihr Ehemann war der Biochemiker Samuel Mitja Rapoport (1912–2004), Direktor des Instituts für Biologische und Physiologische Chemie der Humboldt-Universität Berlin. Ingeborg Rapoport starb am 23. März 2017 im Alter von 104 Jahren. Mit freundlic...