Zum Inhalt dieser Ausgabe | Zu Tisch gebeten Japan: Erneut erschüttert ein Korruptionsskandal die Regierung. Opposition will Rücktritt des Premiers Igor Kusar, Tokio Die traditionell engen Verbindungen zwischen Großkonzernen und Regierung sorgen in Japan regelmäßig für Empörung. Seit einigen Wochen wird nun erneut über einen Skandal gestritten – und es geht auch um den rechten Premierministers Yoshihide Suga. Das Wochenmagazin Shukan Bun­shun hatte Anfang Februar über ausschweifende Abendessen berichtet, zu denen Beamte und Politiker des Kommunikationsministeriums – darunter die beiden ehemaligen Ministerinnen Seiko Noda und Sanae Takaichi – eingeladen worden waren. Zu Tisch gebeten hatten jeweils das Unternehmen für Satellitenübertragungsdienste Tohokushinsha Film Corporation und der Telekommunikationsgigant NTT. Der älteste Sohn von Regierungschef Suga, Seigo Suga, war Vorstandsmitglied bei Tohokushinsha und Schlüsselfigur der Treffen – seither wurde er heruntergestuft. Beide Unternehmen gehören zu Interessensgruppen des Ministeriums. Die Annahme von Gefälligkeiten verstößt deshalb gegen den offiziellen Ethikkodex fü...

Artikel-Länge: 4213 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen