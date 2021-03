Spitzeln für das Kapital

Das Ausmaß des in Großbritannien etablierten Spitzelwesens kommt nur scheibchenweise ans Licht. Dafür sorgt der Staat. So befasst sich die im Jahr 2014 von der damaligen Premierministerin Theresa May eingesetzte richterliche Untersuchungskommission ausschließlich mit Fällen aus England und Wales. Die Beteiligung britischer Geheimpolizisten an durch unionistische Paramilitärs im Nordirlandkonflikt verübten Massakern bleibt somit unangetastet. Internationale Einsätze durch britische »Spycops« sind ebenfalls kein Thema.

Die vom Überwachungsstaat in die Mangel genommenen Personen müssen selbst für Aufklärung sorgen. So geschehen zum Beispiel am Dienstag. An diesem Tag hatte die »Campaign Opposing Police Surveillance« zu einer virtuell abgehaltenen Veranstaltung unter der Schirmherrschaft des linken Labour-Abgeordneten Richard Burgon geladen.

Zu den teilnehmenden Personen zählte mit dem Oberhausabgeordneten Norman Tebbit ein prominenter Überraschungs...