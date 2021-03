Das Fieber vor dem Fight

Der Kampf zwischen den Schwergewichtschampions Anthony Joshua und Tyson Fury weckt auch in Deutschland zarte Hoffnungen auf bessere Zeiten. Vom Duell der britischen Weltmeister könnte das Profiboxen hierzulande profitieren, glaubt Bernd Bönte, langjähriger Manager der Exweltmeister Witali und Wladimir Klitschko.

»So ein Kampf ist für das internationale Boxen ein Super-Event. Dadurch könnte auch das Boxen in Deutschland wieder ein wenig in den Fokus rücken, auch wenn wir derzeit keine Boxer an der Weltspitze haben«, sagte Bönte dem sid. Mit Peter Kadiru (23) hat Bönte selbst eine der deutschen Nachwuchshoffnungen unter seinen Fittichen.

Die großen Namen aber fehlen derzeit. In Kadiru und Europameister Agit Kabayel (28), beide beim Magdeburger SES-Stall unter Vertrag, hat das deutsche Schwergewicht zwar wieder Talente, doch die Youngster müssen noch reifen. Dass ein zu früher Topfight auch schaden kann, musste Tom Schwarz erfahren. Der SES-Boxer wurde durch d...