Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Re: Das Land der Alten Moldaus verlassene Generation Eine schon etwas ältere Doku, aber ein sehr wichtiges Thema. Andrei Gîrleanu ist Altenpfleger in der Republik Moldau. Das Problem: Altenpflege ist in Moldau noch Familiensache. Doch die Familie löst sich auf, die Jungen verlassen das Land. Hatte Moldau 1991 noch 4,3 Millionen Einwohner, sind es 2017 nur noch 2,9 Millionen. Eine ganz andere, existentielle Art der Pflegekrise. Arte, 19.40 Uhr Automania: Im Rausch der Geschwindigkeit Vor 100 Jahren konnten sich die Erfindung Automobil nur Reiche und Adelige leisten, dementsprechend verhasst waren die Automobilisten. Doch schnell entwickelte sich das Auto zum Objekt der Begierde für immer mehr Menschen. Auch wenn die damaligen Spitzengeschwindigkeiten aus heutiger Sicht lächerlich erscheine...

