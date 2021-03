Die geimpfte Nation

Ende Dezember, mitten im etwas freudlosen Weihnachtslockdown, beginnt das große Impfen in Deutschland und Europa. Und bevor die deutschen Bürger ihren Termin erfahren und eine Kanüle zu Gesicht bekommen, impfen sie Merkel und Co vorab mit der salbungsvollen Botschaft, dass Vernunft und Vertrauen der Bevölkerung in die Pandemiepolitik nun mit dem Vakzim belohnt werden. Dank der tatkräftigen Regierung ist die »große Hoffnung« angesagt, dass es mit den staatlichen Beschränkungen, unter denen die bürgerliche Existenz so leidet, demnächst ein Ende hat und es endlich »eine Perspektive« gibt.

Diese Aussicht wird ausdrücklich mit Europa verknüpft: Deutschland verzichtet auf nationale Alleingänge und überantwortet Beschaffung und Verteilung des Impfstoffs der EU-Kommission, so dass jetzt auch noch eine »große Stunde für Europa« schlägt, ein »berührender Moment der Einigkeit und Solidarität« (EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen) anbricht, der, so wie die...