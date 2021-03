Vorwärts und alles auf Anfang!

Am Montag morgen saß ich am Esstisch, trank Kaffee und hatte schlechte Laune. Draußen im Garten nieselte es, keine Sonne, keine Vögelchen, am Sonntag hatte es wenigstens Eichhörnchen gegeben. Ich ging ins Wohnzimmer und schaute die Berichterstattung über die Landtagswahlen in Rheinland-Württemberg. Das war noch langweiliger, als dem Regen zuzusehen. Soso, zwei Drittel der SPD-Wähler in der Pfalz wissen nicht, wofür die Partei steht. Bedeutet im Umkehrschluss: Ein Drittel weiß es. Und wählt das trotzdem.

Die urplötzlich erschütterte CDU gibt sich zerknirscht, weil Unionsabgeordnete mit Seuchenbückware gedealt haben oder auf der Payroll einer vorderasiatischen Bananenrepublik standen. Wie süß. Drei Drittel ihrer Wähler erwarten doch nichts anderes. Übelgenommen wird ihr das epidemische Versagen beim Impfen und bei den »Soforthilfen«. Deshalb versprach CDU-Generalsbubi Ziemiak am Wahlabend, beim Impfen jetzt Druck zu machen. Und tatsächlich stoppte gleich am ...