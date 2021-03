Suche nach Antworten

Inmitten der angespannten Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Marokko um den Status der vom Königreich besetzten Westsahara hat die deutsche Botschafterin in Algerien am Dienstag ein weiteres Zeichen gesetzt. Diplomatisch aktiv in dem Land, das traditionell hinter der sahrauischen Befreiungsbewegung Frente Polisario steht, bekräftigte Elisabeth Wolbers nach ihrem Treffen mit dem algerischen Präsidenten Abdelmadjid Tebboune auf eine Frage bezüglich der Westsahara: Deutschland trete »für eine völkerrechtliche Lösung im Rahmen des Prozesses der Vereinten Nationen« ein. Zudem drückte Wolbers ihre Hoffnung aus, dass bald ein neuer UN-Sonderbeauftragter ernannt würde, um diesen Prozess wiederzubeleben. Seit 2019 ist dieser Posten vakant.

Zuvor hatte Marokko nach verbreiteter Einschätzung wegen dieser Haltung Berlins am 1. März alle Kontakte zur deutschen Botschaft und mit ihr verbundenen Einrichtungen gekappt. Hintergründe zu dieser Entscheidung gibt es ...