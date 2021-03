Krise bei Lehrstellen

Je länger die Coronakrise anhält, desto gravierender sind auch die Folgen am Lehrstellenmarkt. Laut einer aktuellen Umfrage des You-Gov-Instituts im Auftrag des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) schätzt jeder zweite der befragten jungen Menschen die eigenen Zukunftschancen als gefährdet ein. Für 37 Prozent brachte die Krise demnach bereits eine Verschlechterung der Situation vor dem Eintritt ins Berufsleben mit sich. Die Bundesregierung will der Entwicklung durch eine intensivierte Förderung von betrieblichen Ausbildungsplätzen begegnen, wofür sie am Mittwoch zusätzlich 700 Millionen Euro in Aussicht gestellt hat. Parallel dazu kündigte gleichentags die »Allianz für Ausbildung«, ein Zusammenschluss von Akteuren aus Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften, eine großangelegte Öffentlichkeits- und Werbekampagne an.

Angesichts der weitreichenden materiellen und psychologischen Auswirkungen des anhaltenden Shutdowns auf Kinder und Jugend...