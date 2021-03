Sondersitzung zu Gewaltexzess in Dresden

Die gewaltsamen Proteste von Gegnern der staatlichen Coronabeschränkungen am vergangenen Sonnabend in Dresden haben nun ein parlamentarisches Nachspiel. An diesem Donnerstag soll der Innenausschuss des Sächsischen Landtags zu einer Sondersitzung zusammenkommen, die von der Fraktion Die Linke beantragt worden war. Darin will die Fraktion »Planung, Vorbereitung, Umstände, Geschehnisse und Folgen im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz« thematisieren und aufgearbeitet wissen.

Trotz des bestehenden Demonstrationsverbotes waren am Sonnabend mehrere hundert Menschen dem Aufruf von »Querdenken« gefolgt und hatten sich in der sächsischen Landeshauptstadt versammelt. Dabei attackierten sie anwesende Journalisten, antifaschistische Gegendemonstrantinnen und -demonstranten sowie die Polizei. Laut der abschließenden Medieninformation der Polizeidirektion Dresden wurden bei dem Aufmarsch der »Querdenker« insgesamt 943 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen d...