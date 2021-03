Angst vor Debakel

Der Gegner steht wieder rechts – und nicht in den eigenen Reihen. Nach ihrem fürchterlichen Debakel bei den Regionalwahlen im Dezember 2015 hat sich die französische Linke für das Votum 2021 für eine Allianz entschlossen. Am 13. Juni werden sich – zunächst nur in Hauts-de-France – Kommunisten (PCF), Parti Socialiste (PS), La France insoumise (LFI) und die Grünen (EE-LV) mit der gemeinsamen »Liste d’Union de la gauche et des écologistes« zur Wahl stellen. Überraschung: Kein Kommunist oder Sozialist wird die Liste anführen, sondern die EU-Abgeordnete Karima Delli von den Grünen.

Es geht gegen Xavier Bertrand, den Exgeneralsekretär der rechtskonservativen Partei UMP – inzwischen »Les Républicains« (LR) – und mittlerweile parteiloser Regionalpräsident von Hauts-de-France. Vor allem aber gegen Marine Le Pens faschistische Partei Rassemblement National (RN) und deren lokalen Stimmenfänger Sébastien Chenu – der bereits das gesamte rechte politische Spektrum auspr...