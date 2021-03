Zweifel an OPCW nicht erwünscht

Öffentliche Kritik an der außenpolitischen Linie Londons in bezug auf vermeintliche syrische Kriegsverbrechen bleibt nicht unbeantwortet. »Der Falkland-Held Lord West wird vom Außenministerium ›beleidigt‹, nachdem er das ›aufgemotzte‹ Assad-Gasangriffsdossier der UNO in Zweifel gezogen hat.« So lautete eine Schlagzeile der britischen Mail on Sunday vom Wochenende. Alan West, Chef des britischen Marinestabs von 2002 bis 2006, war als Kapitän als Letzter von Bord seines im Falkland-Krieg versenkten britischen Kriegsschiffes gegangen.

Doch nun hat West Zweifel am Abschlussbericht der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) zu einem angeblichen Chemiewaffenangriff in Duma, Syrien, im April 2018 geäußert. Das britische Außenministerium warf ihm daraufhin vor, sich an »Desinformation und Propaganda« zu beteiligen und dabei zu helfen, die Aufmerksamkeit von den »Kriegsverbrechen des syrischen Diktators Baschar Al-Assad« abzulenken. Es sei »eine Belei...