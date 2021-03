Linke außen vor

Die Demoskopen sind sich einig: Wenn die Wahllokale am Mittwoch abend schließen, sind die Niederlande nicht auf links gedreht. Falls die Umfragen nicht völlig danebenliegen, wird Ministerpräsident Mark Rutte die Wahl gewinnen. Ob es aber reicht, um die aktuelle Viererkoalition fortzusetzen, ist unsicher.

Die rund 13 Millionen Wahlberechtigten können diesmal wegen der Coronapandemie bereits ab Montag ihre Stimme abgeben. Auf Infostände und große Kundgebungen mussten die Parteien verzichten, der Wahlkampf fand vor allem im Fernsehen, im Internet und am Telefon statt. Die Kampagne plätscherte die meiste Zeit vor sich hin. Selten schlugen die Wellen so hoch wie am Donnerstag, als Rutte und sein größter Rivale, Rechtsaußen Geert Wilders, im direkten TV-Duell bei NPO 1 die Klingen kreuzten. Wilders nannte Rutte ein »ängstliches Wiesel«, dem es an Mut und Tatkraft mangele.

Am Wahlausgang dürfte das Streitgespräch jedoch wenig geändert haben; die letzte Umfrage des...