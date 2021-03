Sandschichten des Vertrauens

Der März hat bisher die Aktienbesitzer erfreut. Der Deutsche Aktienindex Dax ist in diesen Tagen endlich und nachhaltig (was für ein schönes Wort, es verspricht so viel und ist deshalb bei Managern, Bankern und PR-Agenten beliebt) über das alte Hoch vom Februar 2020 gestiegen. Im vorigen Jahr war unser guter deutscher Index im März krass eingebrochen, bis zu 40 Prozent unter die alten Höchstkurse. Das war die Coronabaisse. Dank des vielbesungenen Geldeinsatzes der Notenbanken und Finanzminister war der Kurseinbruch kein bisschen nachhaltig. Vielmehr erholten sich die Aktienkurse fast ebenso rasch, wie sie gefallen waren. Aber das alte Hoch vom Februar wurde nicht ganz erreicht, geschweige denn nachhaltig übertroffen. Das ist seit Anfang dieses Monats endlich anders. Aktienmäßig ist die Coronakrise überwunden. Jetzt gilt es zu neuen Rekorden aufzusteigen.

Ganz blöd sind Aktienhändler und -anleger ja nicht. Soll heißen, sie haben meist Gründe für ihr Handeln...