Zurück in dunkle Zeiten

Seit mehr als einer Woche, eigentlich schon seit Monaten, protestiert eine wütende Mehrheit junger Griechen gegen Kyriakos Mitsotakis, den neuen finsteren Fürsten der politischen Rechten. Dessen Partei Nea Dimokratia (ND) hat sich das harmlose Prädikat »konservativ« längst abgeschminkt. Sie ist eine Zwitterorganisation geworden, in der sich die Bürgerlichen – griechisch: »astiki taxi« – mit den Faschisten zusammengetan haben. Problemlos, wie es scheint.

Um was geht es bei den Massenkundgebungen, deren Teilnehmer Mitsotakis’ uniformierte Prügeltruppe in den vergangenen Tagen in den Straßen Athens und Thessalonikis niederknüppelte? Es geht um alles. Um Bildung und Forschung, um Arbeit und Brot, um Meinungs-, Demonstrations- und Redefreiheit, um die mindestens 1.000 Polizeispitzel und Schergen, die...