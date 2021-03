Gegründet 1947 Sa. / So., 13. / 14. März 2021, Nr. 61

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Einzelfälle in Serie Lagebild zu rechten Polizei-Chats in NRW: »Gesinnungsgemeinschaften«, aber keine Netzwerke Markus Bernhardt Vor allem Nordrhein-Westfalen ist ein Hotspot rechter Netzwerke im Staatsapparat. Am Donnerstag nachmittag stellte Uwe Reichel-Offermann, »Sonderbeauftragter« im Kampf gegen »Rechtsextremismus« bei der Polizei, im Düsseldorfer Landtag ein erstes Lagebild vor. Er kam zu dem Schluss, dass es sich bei den bekanntgewordenen Chatgruppen um »Gesinnungsgemeinschaften«, nicht aber um konspirative, »rechtsextreme« Netzwerke handele. Dem Lagebild zufolge seien für den Zeitraum von 2017 bis 2020 insgesamt 186 Fälle ausgewertet worden, von denen sich die meisten auf die Polizeipräsidien in Essen (50), Köln (21), Aachen (25) und Dortmund (14) konzentrierten. Die meisten Fälle seien als Rassismus (125), »NS-Verherrlichung« (95), Antisemitismus (66) und Gewaltverherrlichung (62) eingestuft worden. Als Konsequenz seien sechs Kommissaranwärter aus dem Dienst entlassen worden. Eine Reihe weiterer Verfahren gegen Polizeibeamte werde aktuell noch mit de...

Artikel-Länge: 2925 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen