Zum Inhalt dieser Ausgabe | Entferntes Echo Gedankensplitter der Lyrikerin Gisela Steineckert Walter Kaufmann Über allem schwebt ein Hauch von Melancholie, ein Entrücktsein, ein Abschiednehmen – »Langsame Entfernung«, in der Tat! Der Titel erweist sich als allumfassend für das jüngste Buch der mittlerweile 90jährigen Gisela Steineckert. Wieder einmal teilt sie ihre Erfahrung mit Lust und Liebesleid, mit Kriegswirren, Nachkriegsmühen und sozialistischem Aufbau, offenbart ein Leben, geprägt von Höhen und Tiefen, von Erfolgen, Mühen und Anfechtungen insbesondere im Zusammenhang mit Maueröffnung und dem jähen Zerfall der DDR. Der Ton dieser Prosa macht die Musik – oft ist nur ein leises, weit entferntes Echo zu hören, und manch ein Bild, das hier veranschaulicht wird, mutet an wie durch ein umgedrehtes Fernrohr gesichtet, weit entfernt wie eben jener Ton, dabei bunt und klar. Ein wundersames Buch ist »Langsame Entfernung«, mit Gedankensplittern, Erinnerungen, Reflexionen, ...

