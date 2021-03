Zum Inhalt dieser Ausgabe | Locken down und Dauerwelle Pierre Deason-Tomory Im Haushalt passieren die meisten Unfälle. Vor allem in der Küche, in der Garage und mit dem Staubsauger im Bett, berichten Notärzte. Wenn man dauernd zu Hause eingesperrt ist, kann man Unfallgefahren nicht wie sonst dadurch ausweichen, dass man sich betrunken auf die Straße legt. Der Lockdown lässt die Opferzahlen entsprechend deutlich ansteigen. Ich zum Beispiel habe mir am Mittwoch zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage mit einem Kronkorken den kleinen Finger aufgeschnitten, als ich mit der linken Hand zwei Weißenhoher Klosterhell gleichzeitig aus dem Bierkasten zog. Das ist passiert, weil ich mich mit Vollbier notimpfen wollte und nur Flaschen, aber keine Dosen dahatte. Was soll ich machen? Als 52jährige, weißhaarige Systemirrelevanz komme ich nach der geplanten zwölften Impfpriorisierungsnovelle erst an die Reihe, wenn Boateng, Hummels und Müller wieder für die Nationalmannschaft spielen dürfen. Das Klosterhell ist übrigens ein empfehlenswertes Vakzin ...

