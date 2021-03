Panikmache vor steigenden Preisen

Die Europäische Zentralbank hält Kurs. Am Donnerstag beschloss die Währungsbehörde, das Anleihenkaufprogramm PEPP fortzusetzen und den Leitzins für die Euro-Zone bei null Prozent zu belassen.

Die EZB setzt auf expansive Geldpolitik, weil die Mitgliedstaaten der Euro-Zone zu wenig investieren. Wenigstens in der Coronakrise gibt es eine Trendumkehr. In den USA hat der Kongress am Mittwoch abend ein Konjunkturpaket in Höhe von 1,9 Billionen Dollar (1,6 Billionen Euro) auf den Weg gebracht. Der EU-Wiederaufbauplan sieht immerhin 750 Milliarden Euro vor.

Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman findet es »erstaunlich«, dass, anders als bei den Rettungsprogrammen nach der Finanzkrise 2009/10, relativ wenig neoliberale Apologeten Weltuntergangsszenarien heraufbeschwörten. »Wo waren die Kabelfernsehwitzbolde und Kommentatoren, die Hyperinflation, den Zusammenbruch des Dollar, Frösche, Furunkel und drei Tage Dunkelheit voraussagten?« fragte Krugman in seiner wöchent...