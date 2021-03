Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Nicht alles ist vertretbar, um die Familie zu ernähren« Spanien: Unter »progressiver« Regierung weiter Waffenexporte nach Saudi-Arabien. Ein Gespräch mit Luis Arbide Carmela Negrete Sie sind Aktivist einer Nichtregierungsorganisation für die Flüchtlingshilfe im Baskenland. Nun engagieren Sie sich zusätzlich für Abrüstung. Wie kam es dazu? Seit 2016 haben wir uns für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen eingesetzt. Aber später haben wir auch eine Kommission unter dem Namen »Der Krieg fängt hier an« gegründet. Denn einer der Hauptgründe für die Flucht sind die Kriege. Wir hatten erfahren, dass im Hafen von Bilbao Schiffe mit Bomben beladen wurden, die in Richtung Saudi-Arabien gingen und später im Jemen eingesetzt wurden. Wir erfuhren davon, weil ein Feuerwehrmann namens Ignacio Robles sich damals geweigert hatte, die Schiffe zu beladen. Erst dachten wir, dass es eine Einzellieferung war, und wir machten eine Kampagne, um ihn zu unterstützen. Später aber hörten wir, dass noch mehr Schiffe aus Saudi-Arabien ankommen sollen, um mit Waffen beladen zu werden. So haben wir angefangen, den Schiffsverkehr zu beobachten, bei Ankunft ei...

Artikel-Länge: 3871 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen