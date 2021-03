Achtung, Aufnahme

Während der Coronapandemie rüstet die Polizei in mehreren Bundesländern weiter auf. In Sachsen sollen schon bis Ende Juni 1.500 sogenannte Bodycams angeschafft werden. Sie sollen an Besatzungen im Streifenwagendienst sowie an Bereitschaftspolizisten und Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei verteilt werden, wie der Behördenspiegel am Donnerstag berichtete. Kritiker der Polizei hatten die Einführung dieser Kameras einst gefordert, damit Polizeigewalt besser dokumentiert werden könne. Landesinnenminister Roland Wöller (CDU) sieht in ihnen dagegen ein weiteres Instrument im Arsenal der Beamtinnen und Beamten. Am Mittwoch machten rund zwei Dutzend Demonstrantinnen und Demonstranten ihren Unmut deutlich, die die Präsentation mit Spruchbändern und Sirenengeheul begleiteten. Den künftigen Einsatz der Kameras lehnen sie ab.

Dem Innenminister zufolge sollen die Bodycams »vorrangig« Übergriffe auf Polizeibedienstete verhindern. Sie besäßen »eine abschreckende W...