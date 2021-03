Friendly Fire auf Kiew

Die jüngste Räuberpistole aus dem politischen Innenleben der Ukraine kam aus maximal seriöser Quelle: der Wochenzeitung Serkalo Nedeli, gegründet in den 1990er Jahren mit Geld aus den USA, redaktionell besetzt mit Stipendiaten amerikanischer Stiftungen. Jetzt meldete das Blatt folgendes: Die Ukraine habe Ende Februar und Anfang März zweimal über die britische Botschaft und den Geheimdienst des Landes versucht, die Veröffentlichung einer Geschichte des »Rechercheportals« Bellingcat über die ukrainische Verwicklung in den Skandal um die Festnahme von 33 angeblichen russischen Söldnern in Belarus im letzten Sommer zu verhindern. Sowohl die Botschafterin Ihrer Majestät als auch der angesprochene Vizechef des Auslandsgeheimdienstes MI-6 hätten das Anliegen der Selenskij-Administration abgelehnt: In Großbritannien herrsche Pressefreiheit.

...