Er will Spaß

Spontane Reaktion: Muss das sein? Wir haben fast 40 Jahre gebraucht, um die Neue Deutsche Welle zu vergessen – und jetzt kommt dieser Kanadier und covert »Major Tom«. Ernsthaft?! Aber wie gesagt, das ist nur der erste Impuls. Die vier Stücke (so wenige sind es nur), die Sam Vance-Law auf seine sinnigerweise »NDW« betitelte EP gepackt hat, will er als Huldigung verstanden wissen, keinesfalls als Parodie: In Vance-Laws kanadischer Clique gab es Krautrock-Nerds, die zwar jedes Can-Bootleg kannten, aber keine Ahnung hatten, welche Musik in Deutschland wirklich gehört wurde. Das bekam Vance-Law erst auf 80er-Partys in Berlin mit, als er Kanada längst den Rücken gekehrt hatte.

Sein Debütalbum »Homotopia« von 2018 zeigt eher Spuren seiner klassischen Musikerziehung als NDW-Einflüsse. Die Zeit dafür sollte erst noch kommen, nämlich jetzt: Der Spaß, den er und seine Mitmusikerinnen un...