»Bei den Zwangsvorführungen kommt es zu Gewalt«

Für den 15. März ist ein Abschiebeflug aus Berlin nach Guinea geplant. Sie kritisieren die Praxis der Vorführungen vor einer Delegation aus Guinea, die aktuell hierfür »Abschiebepapiere« erstellen soll. Wie läuft das ab?

Die Polizei holt Menschen aus ihren Unterkünften und führt sie zwangsweise einer sogenannten Expertenkommission aus Guinea vor; darunter sind nicht nur Geflüchtete aus Berlin, sondern auch aus Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt. Die Delegation begann mit solchen Vorführungen zur »Identitätsfeststellung« im Oktober 2020 in Essen in Nordrhein-Westfalen. Damals hieß es, es gehe um rund 5.600 ausreisepflichtige vermutlich guineische Staatsangehörige in der BRD: um Menschen, deren Asylanträge abgelehnt wurden und die hier mit einer Duldung leben. In Berlin sollen meiner Kenntnis nach bisher etwa 140 Geflüchtete vorgeladen worden sein, gerade hier leben viele unbegleitete Minderjährige. Bei den Zwangsvorführungen kommt es immer wieder ...