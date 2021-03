Ein Fest für Konzerne

Dieser Tage erscheint im Papyrossa-Verlag von Georg Auernheimer das Buch »Wie gesellschaftliche Güter zu privatem Reichtum werden«. Wir veröffentlichen daraus mit freundlicher Genehmigung des Verlags und des Autors einen redaktionell leicht gekürzten Abschnitt über die Privatisierungspolitik in Afrika. (jW)

Die Politik der Privatisierung wurde von den afrikanischen Staaten nach dem Ende der bipolaren Weltordnung nur zögernd übernommen. Rund ein Drittel der Staaten hatte nach der Unabhängigkeit – gestützt auf einen oft deklarativen Sozialismus – Banken und Unternehmen, in der Regel in der Hand der ehemaligen Kolonialherren, verstaatlicht. Neun Regierungen, darunter die von Ägypten, Äthiopien, Mali und Tansania, hatten außerdem eine Bodenreform in ihrem Programm und teils auch ansatzweise durchgeführt. Aber der Verfall der Rohstoffpreise, die in den 1960er und noch in den 1970er Jahren die Zuversicht geweckt hatten, dass die erkämpfte Unabhängigkeit bewahrt ...