Adlige und Heilige

Die heilige Oprah Winfrey, Schutzpatronin der Dümmsten im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, führte am vergangenen Sonntag im landesweiten US-TV ein Gespräch mit der Schauspielerin Meghan Markle. Dass sogar die Tagesschau über die Plauderei vor Kameras berichtete, lag augenscheinlich daran, dass Frau Markle im Jahr 2018 in den Mountbatten-Windsor-Clan einheiratete. Angeführt von der Matriarchin Elizabeth, sorgt die schwerkriminelle Großfamilie unter diesem Namen seit über 73 Jahren für Armut und Tyrannei weltweit. Die Blutlinie der Windsors lässt sich bis ins Mittelalter nachverfolgen. Seit jeher besteht ihr Erfolgskonzept in systematischer Einflussnahme, Korruption und konsequenter Beraubung der arbeitenden Bevölkerung. Hinweise über Verwandtschaften zum vergleichsweise harmlosen Berlin-Neuköllner Remmo-...