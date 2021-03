Nabelschnürer des Tages: Jaroslaw Kaczynski

In der polnischen Stadt Swino­ujscie (bis 1945: Swinemünde) haben am Freitag die Bauarbeiten für ein Großprojekt begonnen. Ein 1.800 Meter langer Tunnel soll nach seiner für Ende 2022 erwarteten Fertigstellung Bewohnern und Touristen ersparen, an einer der zwei Fähranlegestellen auf das Übersetzen warten zu müssen. So weit, so lokal in seiner Auswirkung.

Damit war es aber für Ministerpräsident Mateusz Morawiecki und seinen Stellvertreter und gleichzeitig Parteivorsitzenden Jaroslaw Kaczynski nicht getan. Beide hatten sich an den mehr als 500 Kilometer von Warsch...