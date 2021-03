Rohstofflager Meeresboden

Die Klage ist deutlich: »Das Wettrennen um die Schätze des Meeres wird als Klimaschutz getarnt« – mit diesen Worten kritisiert das Projekt »Fair Oceans« des Bremer Vereins für Internationalismus und Kommunikation (IntKom) die Debatte um den Rohstoffabbau am Meeresboden. »Nötig ist ein definitiver Stopp derartiger Pläne statt nicht endender Debatten über absehbar ins Leere laufende Moratorien«, wirbt Projektkoordinator Kai Kaschinski für eine zivilgesellschaftliche Initiative gegen Versuche, Tiefseebergbau als notwendigen Beitrag zum Klimaschutz zu rechtfertigen.

Es geht um die Förderung mineralischer Ressourcen aus ökologisch höchst sensiblen Meerestiefen: Manganknollen am Meeresboden und Kobaltkrusten an den Hängen unterseeischer Bergketten enthalten neben den namensgebenden Metallen auch Kupfer, Nickel oder Titan; ferner locken Sulfidschichten rund um sogenannte Hydrothermalquellen am Meeresboden mit hohem Gehalt an Kupfer, Gold und Silber. Hinzu kommen i...