Ablenkungsmanöver gestartet

Wenige Tage vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am Sonntag versetzt die Affäre um bezahlte Vermittlerdienste von Bundestagsabgeordneten für Maskengeschäfte die CDU und die CSU weiter in Unruhe. Unter Druck gerät nun auch CDU-Parteichef Armin Laschet. Sollte der Skandal die Wahlergebnisse der CDU zu stark herunterreißen, könnte Laschets Plan, im September Bundeskanzler zu werden, schnell Makulatur werden. Laschet forderte am Montag abend in den ARD-»Tagesthemen« seine Parteikollegen auf, reinen Tisch zu machen. Es sei noch »Zeit, mir das persönlich zu sagen, bevor es auffällt, damit die Konsequenzen gezogen werden«.

Eilige Zustimmung erhielt Laschet, der neben seinem Amt als CDU-Vorsitzender auch Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen ist, vom dortigen CDU-Landesfraktionschef Bodo Löttgen. »Integrität und Anstand, wie sie Armin Laschet zu Recht für alle CDU- Bundestagsabgeordneten einfordert«...