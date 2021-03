»Er strebt nach dem alten System in Äthiopien«

In Äthiopien fliehen Hunderttausende Menschen aus der Region Tigray über die Grenze in den Sudan. In Tigray kämpfen Truppen der aktuellen Regierung gegen dort ansässige Kräfte der vorherigen. Worum geht es genau?

Im Grunde ist es eine Auseinandersetzung zwischen der Volksbefreiungsfront von Tigray, englisch TPLF abgekürzt, und der äthiopischen Regierung. Die TPLF war die dominante Kraft der Vorgängerregierung, die von 1991 bis 2018 herrschte und nach Protesten abgewählt wurde. Der heutige Premierminister Abiy Ahmed wurde 2018 gewählt und galt zunächst als Hoffnungsträger. In der Region Tigray ist die TPLF allerdings bis heute vorherrschend. Während auf nationaler Ebene die Parlamentswahlen im September 2020 und sämtliche Regionalwahlen wegen der Covid-19-Pandemie auf unbestimmte Zeit ausgesetzt wurden, führte die TPLF im September 2020 in Tigray Regionalwahlen durch, bei denen sie mehr als 98 Prozent der Stimmen erhielt. Diese Wahlen erkannte die Regierung...