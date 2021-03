Stunde der Berater

Italiens Exregierungschef Giuseppe Conte wurde Mitte Februar wegen eines Mangels an EU-Konformität des Amtes enthoben und durch den früheren EZB-Präsidenten und Goldman-Sachs-Banker Mario Draghi ersetzt. Nun schlagen die großen Beraterfirmen in Rom auf. Offenbar soll McKinsey und Co. eine wichtige Rolle bei der Ausgestaltung des Aufbauplans zukommen.

Es geht um viel Geld: Mehr als 200 Milliarden Euro wird Italien aus der sogenannten Resilienz- und Aufbaufazilität der EU erhalten, um gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise anzuinvestieren. Zudem gilt es, ein üppiges Kürzungsprogramm auszugestalten, zu dem sich die Regierung als Gegenleistung für die Finanzmittel verpflichtet hatte. Es stehen also wichtige Weichenstellungen auf der Agenda, die das Land verändern werden. Um diese vorzunehmen, holt sich Draghis »Expertenregierung« weitere Spezialisten ins Boot.

Neben der New Yorker Unternehmensberatung McKinsey will die mit Bankern und Konzernvertrete...