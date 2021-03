Tote verhöhnt, Menschen alleingelassen

In Brasilien steigt sowohl die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus als auch die der Todesopfer in Zusammenhang mit Covid-19 weiter an. Insbesondere die erstmals in der Amazonasmetropole Manaus identifizierte Virusmutation verbreitet sich mit rasender Geschwindigkeit, in zahlreichen Städten bricht das Gesundheitssystem zusammen. Während einige Gouverneure und Bürgermeister mit verzweifelten Maßnahmen reagieren, erklärte der ultrarechte Präsident Jair Bolsonaro (parteilos) am Donnerstag, das Beklagen der mehr als 265.000 Todesopfer sei »Gejammer« und »Mimimi«. Derzeit sterben täglich mehr als 1.000 Menschen in Zusammenhang mit einer Coronainfektion, am Donnerstag zitierte die Tageszeitung El País den Arzt Miguel Nicolelis mit der Warnung, es könnten bald mehr als 3.000 Tote täglich sein.

