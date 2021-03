»Bestätigt, dass wir den rechten Nerv treffen«

Die nordrhein-westfälische Landtagsfraktion der AfD versucht seit geraumer Zeit, mittels parlamentarischer Anfragen antifaschistische Zusammenschlüsse und Organisationen auszuforschen. Was will die Partei damit bezwecken?

Sie verfolgt damit dreierlei: Zum einen möchte sie damit tatsächlich über Jahre gewachsene und etablierte Zusammenhänge ausforschen. Sie will antifaschistischen Protest spalten und schwächen, indem sie ihn in ein anrüchiges, schmuddeliges Bild rückt. Und natürlich will die Partei Proteste gegen Faschismus kriminalisieren.

Die Stärke unseres und auch vieler anderer Bündnisse ist ihre Breite. Bei »Essen stellt sich quer« sind 25 Organisationen, Vereine und Verbände Mitglied. Das Spektrum reicht von Parteien, Gewerkschaften, Migrantenselbst- und Sozialorganisationen bis hin zu Jugendverbänden und Privatpersonen. Untereinander mag man politisch nicht immer einer Meinung sein. Doch eins ist klar: Im Kampf gegen den Faschismus sind wir alle vere...