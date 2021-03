Der Geist der kleinen Dinge

»Von meiner 2016 gestorbenen Mutter sind einige Dinge auf mich gekommen«, schreibt mein Freund Peter Funken, »ein hölzerner Kochlöffel, blaue von ihr gestrickte Topflappen und ein Brotmesser aus dem Jahr 1960, produziert von der Henkel AG Solingen mit dem Zwillingszeichen, das auf dem Griff montiert ist, sowie einer verblassten Gravur auf der Klinge: ›friodur‹ – das ist ein Verfahren, um Stahl besonders haltbar und elastisch zu machen.« Das Brotmesser ist immer noch voll funktionstüchtig.

2016 kam ein Film über ein Küchengerät ins Kino, ein Dokumentarfilm aus Suhl: »Kommen Rührgeräte in den Himmel?« Eine junge Frau kauft in einem Elektroniksupermarkt ein elektrisches Handrührgerät für 9,99 Euro. Das Gerät gibt gleich beim ersten Einsatz in ihrer Küche seinen Geist (!) auf. An einem Flohmarktstand erwirbt sie daraufhin ein Rührgerät für 20 Euro. Es ist laut Wikipedia ein »RG28«, das im ehemaligen Kombinat VEB Elektrogerätewerk Suhl hergestellt wurde. Sie is...