Der feine Faden der Guerilla

Als Jean-Marc Rouillan vor acht Jahren auf Bewährung aus dem Knast kam, war eine der Auflagen, an die er sich zu halten hatte, dass er über die Sache schweigt, für die er bis dahin 25 Jahre im Gefängnis war: die Geschichte von »Action Directe« (AD), der illegalen Gruppe, die er mitbegründet hatte. Nach dem Ende der Bewährungszeit vor drei Jahren wurde die Sache mit zwei Büchern und mehreren Interviews zur AD-Geschichte nachgeholt, aber inzwischen gibt es darüber hinaus zahlreiche Bücher und Artikel von seiner Hand über seine Erfahrungen im Knast und in der antifranquistischen Bewegung, in der er in den 1970er Jahren aktiv war.

Davon ist jetzt endlich eine erste Trilogie auf Deutsch erschienen. »Aus der Erinnerung« fasst drei Erzählungen zusammen, ursprünglich einzelne Bände, die die beeindruckende Kontinuität auf...