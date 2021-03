Dynamischer Gegenprotest

In mehreren bundesdeutschen Städten ist es am Wochenende zu Kundgebungen und Autokorsos gegen die staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie gekommen. Vor allem die Demonstration in Leipzig fiel dabei deutlich kleiner aus als erwartet. Zudem stießen Autokorsos aus mehreren Städten in Sachsen und Sachsen-Anhalt, die in Leipzig endeten, auf Gegendemonstranten. In Halle kam es zu Rangeleien und kleineren Sachbeschädigungen. An den Autokorsos beteiligten sich laut Polizei etwa 350 Fahrzeuge. Angemeldet worden waren 1.000.

Im Zusammenhang mit den Aktionen wurden etwa 90 Verstöße gegen die sächsische Coronaschutzverordnung registriert. Mehr als 2.000 Menschen beteiligten sich an verschiedenen Protestaktionen des Netzwerks »Leipzig nimmt Platz«, die unter dem Motto »Querdenken ausbremsen« stattfanden. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren mit Fahrrädern im Leipziger Stadtgebiet unterwegs.

Die Organ...