Gegründet 1947 Sa. / So., 6. / 7. März 2021, Nr. 55

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Schmeißt den Chef raus! Sachsen-Anhalts Kabinett der Zugezogenen Bernhard Spring Einer fehlt noch: Im Magdeburger Kabinett sitzen ausschließlich Minister, die aus anderen Bundesländern stammen. Die Kolonisation von oben ist somit abgeschlossen – zumindest nahezu, denn ausgerechnet Ministerpräsident Reiner Haseloff scheint ein Einheimischer zu sein. Seine Herkunft liegt freilich im Dunkeln. Er soll eigenen Angaben zufolge aus Bülzig stammen. Doch seit der letzten Gemeindegebietsreform ist dieser Ort nicht mehr auffindbar. Vielleicht hat er auch nie existiert...

Artikel-Länge: 1538 Zeichen

