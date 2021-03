Geldstrafe für Hammer und Sichel

Bei Hammer und Sichel sehen Behörden im Freistaat Bayern auch ein Jahrhundert nach Zerschlagung der bayerischen Räterepublik noch rot. Eine 24jährige Aktivistin wurde am Dienstag in zweiter Instanz vom Landgericht Augsburg zu einer Geldstrafe von 1.800 Euro – das entspricht 90 Tagessätzen – verurteilt, weil sie auf einer Maikundgebung vor drei Jahren eine rote Fahne mit der kommunistischen Symbolik getragen hatte. Es handelte sich um die Fahne der Kommunistischen Suryoye Mesopotamiens. Suryoye ist die Eigenbezeichnung orientalischer Christen wie der Assyrer, Aramäer und Chaldäer in Syrien, dem Irak und der Türkei. Das Gericht folgte einem vorangegangenen Urteil des Amtsgerichts Augsburg, wonach die von der jungen Aramäerin getragene Fahne derjenigen der in Deutschland verbotenen Revolutionären Volksbefreiungspartei–Front (DHKP–C) aus der Türkei »zum Verwechseln ähnlich« sehe und damit ebenfalls verboten sei.

Auf ihrer Parteifahne führt die marxistisch-leni...