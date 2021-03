Strategische Fähigkeiten ausgebaut

Die Volksrepublik reagiert in ihrem neuen Fünfjahresplan nicht nur auf den US-Wirtschaftskrieg, sondern auch auf die zunehmenden militärischen Drohgebärden der westlichen Mächte. Schon längst patrouillieren nicht mehr nur US-Flugzeugträger im Südchinesischen Meer, sondern auch Kriegsschiffe aus Australien sowie aus Europa. In diesem Sommer sollen etwa der neue britische Flugzeugträger »Queen Elizabeth« und eine Fregatte der deutschen Marine in dem Gewässer kreuzen. Die Praktiken erinnern zunehmend an die Kanonenbootpolitik, die sich die westlichen Kolonialmächte im 19. Jahrhundert auch in Ostasien leisteten. Beijing sieht sich genötigt zu reagieren, – und es rüstet auf. »Die strategischen Fähigkeiten des Militärs, die Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen unseres Landes zu schützen, werden ausgebaut«, stellte Ministerpräsident Li Keqiang am Freitag v...