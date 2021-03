Gegründet 1947 Sa. / So., 6. / 7. März 2021, Nr. 55

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Commerzbank blockiert RT DE Teilstaatliche Großbank kündigt TV-Sender die Konten Reinhard Lauterbach Die künftige Arbeit der russischen Onlineplattform RT in Deutschland steht unter Beschuss. Wie der Sender jetzt mitteilte, hat die bisherige Hausbank, die Commerzbank, der Trägergesellschaft sowie der Videoagentur Ruptly Ende Februar die Konten gekündigt. Die Kündigung soll Ende Mai wirksam werden. Oberflächlich hatte sich der sich der Konflikt Ende 2020 an einer von der Commerzbank kurzfristig erhobenen Forderung nach höheren Kontoführungsgebühren entzündet. Die musste sie nach einem Einspruch der Juristen von RT zurücknehmen, reagierte hierauf aber mit der Kündigung der Zusammenarbeit. Dass sich dahinter eine politische Absicht der seit 2008 nur durch eine Staatshilfe von über fünf Milliarden Euro am L...

Artikel-Länge: 2227 Zeichen

