Strafgerichtshof ermittelt

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag wird untersuchen, ob in Palästina im Gazakrieg 2014 und danach Kriegsverbrechen begangen wurden. Das teilte Chefanklägerin Fatou Bensouda am Mittwoch in einer Erklärung mit. Israel wirft dem Gerichtshof vor, sich zum Handlager terroristischer und antisemitischer Gruppen zu machen.

»Das ist ein historischer Tag«, feierten palästinensische Menschenrechtsorganisationen in einer gemeinsamen Erklärung die Ankündigung des IStGH. Endlich müsse Israel die Verantwortung für seine »offensichtlichen Greueltaten auf palästinensischem Gebiet« tragen, heißt es in dem Statement. Das berichtete die amtliche Nachrichtenagentur ­WAFA am Mittwoch.

Auch die kommunistische Volkspartei (Hisb Aschaab) begrüßte die Entscheidung: »Der Beginn dieser Untersuchung stellt einen wichtigen Schritt dar, der dazu beiträgt, die Aggressions- und Siedlungsaktivitäten (...) einzudämmen«, zitierte die palästinensische Nachrichtenagentur Ma...