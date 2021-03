»Das ist ein Stolperstein im öffentlichen Raum«

Am Freitag jährt sich der Geburtstag von Rosa Luxemburg zum 150. Mal. Welche Bedeutung hat das Wirken der Mitbegründerin der Kommunistischen Partei Deutschlands für Sie?

Für mich gehören ihr Leben und Werk zum unverzichtbaren marxistischen Erbe, das die revolutionären Generationen vor uns für die Kämpfe von heute hinterlassen haben. Damit meine ich zum einen ihre lange unterschätzten Beiträge zur Kolonial- und Imperialismustheorie auf der Basis ihrer Akkumulationstheorie. Noch weniger präsent bzw. über die Jahrzehnte verfälscht und bekämpft – ich erinnere nur an das Stigma vom sogenannten »Luxemburgismus« – sind zum anderen ihre hochaktuellen Überlegungen zum untrennbaren Zusammenhang von Demokratie und Sozialismus, von Freiheit und Gleichheit sowie von Selbstbestimmung und Solidarität. An ihrer singulären Persönlichkeit beeindruckt mich darüber hinaus ihr beispielhafter Mut, stets die Wahrheit auszusprechen. In ihren Werken findet man oft den Gedanken: »...