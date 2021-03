Sanktionsfuror aus Washington

Nach der Verhängung der jüngsten US-Sanktionen gegen Russland am Dienstag dringt Washington schon auf weitere Zwangsmaßnahmen. Die Biden-Administration werte zur Zeit noch eine Reihe von Vorfällen aus, darunter die angebliche Rolle Russlands beim Solarwinds-Hackangriff und die Vorwürfe, Moskau habe den Taliban Prämien für Attacken auf US-Militärs angeboten, teilten Regierungsmitarbeiter in der US-Hauptstadt mit. Es könnten jeweils neue Sanktionen beschlossen werden. »Wir können nicht an dieser Stelle stoppen«, wurde der republikanische Senator Benjamin Sasse zitiert: »Wir müssen jegliche finanzielle Unterstützung für Putins korruptes Regime lahmlegen.« Die Clique um den im Westen als ange...