Das Tor, das fehlte

Einen wunderschönen guten Morgen! Das Chaos, in das Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro das Land durch seine Coronapolitik gestürzt hat, spiegelt sich auch im Fußball wider. Am Wochenende begann die neue Saison, obwohl die alte noch gar nicht beendet ist. Urlaub? Wozu! Am Sonntag fand das Hinspiel des Pokalfinals (Copa do Brasil) statt. Überlappend begannen bereits am Sonnabend die »Estaduales«, die regionalen Campeonate der Bundesstaaten, die traditionell in der ersten Jahreshälfte ausgetragen werden, sowie der Nordost-Pokal (Copa do Nordeste). Und in der Nacht zu Freitag wurde am letzten Spieltag der Brasileirão 2020 die Meisterschaft entschieden.

Wie in dieser Zeitung angekündigt, kam es zu einem Herzschlagfinale. Am Ende verteidigte Flamengo, Klub-Vizeweltmeister von 2019, seinen Titel trotz einer Niederlage in São Paulo und krönte sich zum siebten Mal zum brasilianischen Meister. Verdient schreibt sich anders. Selten hat ein Meister so leiden müssen.

