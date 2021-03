Schadensbegrenzung in Wroclaw

Das linke polnische Magazin Nie brachte letzte Woche auf seiner Titelseite einen ganzseitigen Cartoon. Er zeigt Adolf Hitler mit ausgestrecktem rechten Arm vor dem Dienstsiegel der staatlichen Gedenkbehörde IPN (Instytut Pamieci Narodowej). Untertitel: »Kanzler Adolf Hitler bestellt sich in der Kantine der Breslauer Außenstelle des IPN ein Bier«.

Der Gag bezog sich auf die Rechtfertigungsargumente, die der kurzzeitige Leiter des Regionalbüros des IPN in Wroclaw, Tomasz Greniuch, für seine vielfach dokumentierte rechte Vergangenheit vorgebracht hatte. Er war nach eigenen Angaben bis 2013 Aktivist der faschistoiden Organisation »Nationalradikales Lager« (ONR). Diese ist die Nachfolgeorganisation einer gleichnamigen Gruppe, die sich in den 1930er Jahren am italienischen und spanischen Faschismus orientierte und antijüdische Pogrome organisierte.

Konfrontiert mit Bildern, auf denen er gemeinsam mit anderen ONR-Leuten den Hitlergruß zeigt, hatte Greniuch erst er...