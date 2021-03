Keine Ruhe in Myanmar

Auch am Dienstag sind in Myanmar in vielen Landesteilen die Proteste gegen die Militärjunta und den Hausarrest der entmachteten De-facto-Regierungschefin Aug San Suu Kyi fortgesetzt worden. Laut Augenzeugenberichten in den sozialen Medien soll die Polizei Tränengas, Blendgranaten, Wasserwerfer und Gummigeschosse eingesetzt haben.

Am Montag hatte die erste Videoanhörung im Prozess gegen Suu Kyi stattgefunden. Inzwischen drohen ihr bei einem Schuldspruch neun statt drei Jahre Haft: Wie ihr Anwalt am Montag in der Hauptstadt Naypyidaw mitteilte, wird sie nun unter anderem auch wegen »Anstiftung zum Aufruhr« angeklagt werden, zusätzlich zu den Vorwürfen der Verletzung von Importbestimmungen und des Bruchs von Pandemiemaßnahmen im Wahlkampf 2020. Dem Vorwurf des Aufruhrs sehen sich auch Präsident Win Myint und der Bürgermeister von Naypyidaw, Myo Aung, ausgesetzt. Der entsprechende Artikel des Strafgesetzbuches wird auch gegen diverse Abgeordnete aus Suu Kyis P...